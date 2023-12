Celine Song parle de son passage au cinéma et de sa performance dans Les Sims 4

Vanity Fair. Une chose m’a interpellée dans votre parcours au théâtre… J’ai vu que vous aviez rejoué La Mouette de Tchekhov dans le jeu Les Sims 4. D’où est venue cette idée ? Celine Song. C’était pendant le Covid. Tout le monde cherchait à organiser des performances virtuelles. J’ai eu cette idée parce que les Sims 4 sont très tchékhoviens. C’est un jeu vidéo sur les drames de la vie, il n’y a pas de ramifications compliquées ou de pas hors de la réalité.

Est-ce que la pandémie a été un élément déclencheur dans votre passage au cinéma ? Non je planchais déjà sur ce film avant le Covid. Je pensais le tourner en 2020, mais les circonstances en ont voulu autrement. Le passage au cinéma était surtout lié à l’histoire en elle-même : je voulais raconter la vie de cette femme sur plusieurs décennies et dans différents pays. Au théâtre, le temps et l’espace sont figuratifs, là, ils devaient être représentés littéralement. Les véritables antagonistes de l’histoire sont les 24 ans séparant les deux personnages et l’Océan Pacifiqu





VanityFairFR » / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« Je suis myopathe, et je suis contre le Téléthon »Céline Extenso est handicapée et militante contre le validisme. Elle raconte pourquoi, bien que le Téléthon ait eu une grande importance pour elle dans l’enfance, elle rejette aujourd’hui cet événement.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Marlène Schiappa, retour à la case départLe rôle de ministre forge un parcours, avec un avant et un après. Au terme de leur passage au gouvernement, certains renouent avec leurs premières amours alors que d’autres saisissent l’opportunité de s’illustrer dans des domaines encore inédits. Le Figaro revient sur ces choix de carrière. Marlène Schiappa, retour à la case départ Médiatique personnage politique de la Macronie, fidèle depuis 2016 au président et la création d’En Marche, elle a finalement été exfiltrée le 20 juillet de l’équipe d’Élisabeth Borne. Elle a souvent déclenché des polémiques comme lorsqu’elle a posé en couverture de Playboy au printemps. Cet été, les conclusions de l’enquête parlementaires sur la gestion du fonds Marianne, à l’époque où elle officiait comme ministre déléguée à la Citoyenneté, lui ont coûté son maroquin. Ce 15 novembre, quatre mois plus tard, elle intègre finalement Tilder, un cabinet de conseil en communication. Celle qui avait débuté chez Havas dans les années 2000 se retrouve en terrain connu

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

«Je ne peux pas vivre sans elle, et inversement» : l'amitié féminine, une puissance salvatriceLongtemps jugée anecdotique, l'amitié féminine reprend toute sa place. Valeur refuge et précieuse bienveillance, elle ravive le sens du lien à l'autre.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Pourquoi l’œuvre de Jean Cocteau nous fascine-t-elle autant ?Alors que l’on célèbre le 60ème anniversaire de sa disparition, Jean Cocteau est mis à l’honneur dans une rétrospective à la Cinémathèque française.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Mélissa Theuriau : ce moment bouleversant 'jamais filmé' qu'elle va faire découvrir aux téléspectateursActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

La tempête est-elle passée pour Huawei ?Le géant chinois des télécoms a fêté l'an dernier 20 ans de présence en France. Huawei a surtout vécu plusieurs années difficiles après les sanctions américaines décrétées en 2019, pour des suspicions d'espionnage.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »