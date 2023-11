SpaceX : le troisième prototype du Starship prêt à voler dans 3 à 4 semaines

Après sept mois d’attente insupportable pour Elon Musk — et il espère bien qu’il ne devra pas attendre aussi longtemps avant de recommencer. Sur X, il a annoncé que le troisième prototype « Starship Flight 3 hardware should be ready to fly in 3 to 4 weeks. There are three ships in final production in the high bay (as can be seen from the highway).C’est un délai relativement court, mais il n’est pas forcément déraisonnable pour autant.

En effet, les ingénieurs et techniciens de SpaceX ont effectué un travail énorme entre les deux premiers vols, et ces efforts ont payé. Plusieurs éléments importants se sont très bien comportés, ce qui permettra à l’entreprise de gagner beaucoup de temps.On peut par exemple citer le système de déluge qui permet d’éviter que le pas de tir ne soit réduit en poussière par les moteurs. Il semble avoir parfaitement rempli son rôle. Contrairement au premier vol qui avait laissé unNous venons d’inspecter le pas de tir du Starship et il est en excellente condition ! Aucune réparation n’est nécessaire pour le prochain lancemen





