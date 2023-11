Explosion de la fusée Starship de SpaceX lors du deuxième vol d'essai

Coup dur pour la Nasa et SpaceX, l'entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk. Les deux étages de son immense fusée Starship ont explosé peu après leur séparation réussie ce samedi, a annoncé l'entreprise dans le flux vidéo en direct du deuxième lancement test de cette fusée , la plus puissante jamais construite. Or, ce deuxième vol d'essai était très scruté par l'agence spatiale américaine, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune .

L'étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et le vaisseau Starship , placé au-dessus et qui donne son nom à la fusée entière, ont connu un « désassemblage rapide non-planifié » selon les termes de l'entreprise. La fusée géante de 120 mètres de haut s'était arrachée du sol peu après 07H00 locales (13H00 GMT) depuis la base de SpaceX à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas, aux Etats-Unis. Premier vol soldé par une gigantesque explosion Le premier vol test de Starship s'était terminé au printemps en une gigantesque explosion avant la séparation des deux étage





