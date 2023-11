Le fabricant français de roues de trains Valdunes placé en redressement judiciaire

Six mois après avoir été lâché par son unique actionnaire - le groupe chinois MA Steel - Valdunes, dernier fabricant en France de roues de trains, a été placé en redressement judiciaire ce lundi 20 novembre. Le tribunal de commerce de Lille, constatant une situation de cessation de paiement au 8 novembre, estime néanmoins qu'un « plan de redressement est envisageable ».

La société et les représentants des salariés comparaîtront alors à l'occasion d'une première audience, fixée le 17 janvier 2024. L'équipementier ferroviaire compte environ 320 salariés. Ils sont répartis entre une forge à Leffrinckoucke, près de Dunkerque, et Trith-Saint-Léger, près de Valenciennes, où sont usinés roues et essieux. « À ce stade, nous n'avons pas de marque d'intérêt pour les deux sites, mais nous avons des marques d'intérêt séparés pour chacun des deux sites », a indiqué le ministre de l'Industrie Roland Lescure, lors d'un point presse téléphoniqu





