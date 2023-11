Réduction sur les Garmin Fenix 7 pendant le Black Friday

Qui a dit qu'Apple ne faisait jamais de réductions ? Cet iPhone 13 prouve le contraireAmazon n’a pas épargné les Garmin Fenix 7 sur la dernière semaine du Black Friday. Presque chaque jour, elle a annoncé une nouvelle baisse de prix sur les Garmin Fenix 7 et 7X Solar. Si vous voulez une montre GPS ultra-premium, vous ne pouvez pas avoir mieux. La Garmin Fenix 7 est une montre GPS qui fait partie des modèles premium sur le marché, et Garmin n’a que très peu de concurrence sur ce segment.

Dernier modèle de sa catégorie, elle a toutes les fonctionnalités pour le suivi du sport mais aussi du quotidien. Avec Black Friday, Amazon enchaîne les baisses de prix sur cette version populaire auprès du public – et aussi sur la version avec les panneaux solaires.ce jeudi après-midi. Avec cette réduction, vous économisez -39% sur la montre connectée américaine. Ce modèle est celui qui s’adresse au plus grand nombre, il est complet et agréable à porter pour tous les poignets. On ne peut que vous inviter à foncer, nous-même venons juste de franchir le cap





Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

Promotion sur la GoPro Hero 12 Black pendant la Black Friday WeekLa GoPro Hero 12 Black est disponible avec une réduction de 120 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week. Découvrez ses caractéristiques et pourquoi elle est considérée comme la meilleure action cam du marché.

Black Friday : AliExpress atomise le prix du Nothing Phone 2On se rapproche doucement de la fin de la Black Friday Week sur Amazon. En ce jeudi, nous avons préparé une mise à jour de la liste des meilleures affaires disponibles sur la toile. L’opération Black Friday est critique pour Amazon, mais également pour tous les autres e-commerçants. Cet événement qui peut représenter plusieurs mois de revenus pour ces géants du e-commerce est pris très au sérieux. Ci-dessous, nous avons listé quelques-unes des offres folles qui sont mises en avant en ce jeudi sur ces sites.à 145 € au lieu de 237 € En France, un quart de la population a prévu de participer au Black Friday cette année. La croissance est positive versus l’an dernier avec un contexte économique qui joue en la faveur de l’événement. Avec la crise du pouvoir d’achat, un Black Friday sur Amazon permet d’économiser des dizaines – voire des centaines – d’euros sur de nombreux achats. Il ne faut pas croire que le Black Friday sur un Amazon se limite à des achats plaisir non justifiés

Le Black Friday en France : plus de deux tiers des Français vont faire des achatsPlus de deux tiers des Français vont faire des achats lors du Black Friday ; il est probable que certains de vos cadeaux de Noël en fassent partie… Difficile d’y échapper, le Black Friday (Vendredi noir pour les allergiques aux anglicismes ou Vendredi fou pour nos amis québécois) – avec désormais le Cyber Monday – marque la fin du mois de novembre. Importée des États-Unis, où elle est en vogue depuis les années 50, cette période promotionnelle de courte durée s’est exportée à travers le globe, et notamment en Europe, y compris en France, où elle suscite un véritable engouement. L’édition 2023, pour laquelle vous pouvez déjà consulterPlus de deux Français sur trois vont profiter du Black Friday C’est ce que rapporte un rapport de PwC. L’étude prédit qu’en dépit de l’inflation, l’édition 2023 du Black Friday conserve toute son attractivité. Elle confirme que plus de deux Français sur trois (71 %) envisagent de faire des emplettes à l’occasion du Black Friday et du Cyber Monday (contre 70 % l’année dernière)

Les meilleurs deals du Black Friday sur AmazonDécouvrez les meilleurs deals du Black Friday sur Amazon et profitez des réductions exceptionnelles sur une large gamme de produits.

Black Friday : Profitez de réductions exceptionnelles sur les matelas EmmaEmma est une marque de matelas vendue exclusivement en ligne qui propose des réductions exceptionnelles sur ses produits lors du Black Friday. Ne manquez pas cette occasion de vous offrir un sommeil de qualité à prix réduit !

