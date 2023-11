Le Black Friday : les meilleures offres en direct

Le Black Friday c'est parti ! La journée tant attendu du vendredi noir est enfin là. Pendant 24 heures, Clubic vous partage en live les meilleures offres chez Amazon, Cdiscount, Fnac-Darty, Boulanger et bien d'autres ! Lancée il y a tout juste une semaine, la Black Week laisse sa place au célèbre Black Friday.

La journée la plus attendue de l'année pour faire des économies est enfin là ! Pour l'occasion, découvrez notre sélection des 10 meilleures offres à saisir avant ce soir minuit ! Si vous craquez sur un bon plan, ne tardez pas trop, au risque de voir une bonne affaire vous passer sous le nez…Outre notre TOP 10 des meilleures, nous avons sélectionné les promotions qui méritent vraiment votre argent. Smartphones, PC portables, aspirateurs robots, électroménager, casques et écouteurs, console de jeu vidéo… tout y passe !Traditionnellement, le Black Friday a lieu le lendemain de la fête de Thanksgiving aux États-Unis et marque le début de la saison des achats de fin d'année. Chaque année, le Black Friday a lieu le quatrième vendredi de novembr





Clubic » / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les meilleures offres Tech du Black Friday chez CdiscountLe Black Friday est synonyme de bonnes affaires. Pour l’occasion, Cdiscount vous fait bénéficier des prix avantageux sur de nombreux produits Tech. Nous vous avons concocté une sélection avec les meilleures références du moment. 👉

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Cdiscount prépare le Black Friday : 200 € à dépenser pour 170 € à débourser seulementÀ l'approche du Black Friday, Cdiscount propose une offre qui devrait permettre de faire encore plus d'économies sur de nombreux produits tech. L'e-marchand dévoile en effet une e-carte cadeau d'une valeur de 200 euros, mais qui ne coûte que 170 euros grâce à un code promo.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Pour préparer le Black Friday, la carte cadeau Cdiscount de 200 € est à 170 € !Foncez chez Cdiscount aujourd'hui où vous attend une offre de réduction assez dingue, parfaite pour préparer le Black Friday : la carte-cadeau électronique d'une valeur de 200 € à utiliser sur le site peut être achetée pour 170 €, soit un gain de 30 €...

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Avant le Black Friday, Cdiscount brade le OnePlus 10T 5G !Vous pensiez attendre le Black Friday pour changer de smartphone ? Pas la peine, avec cette offre de réduction chez Cdiscount sur le OnePlus 10T, un smartphone 5G avec un écran AMOLED de 6,7', 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Le Black Friday en France : les meilleures promotions smartphonesD’origine américaine, le Black Friday et sa cascade de bons plans s’exportent bien en France, pour le plus grand bonheur des chasseurs et chasseuses de promos. L'événement shopping est censé démarrer officiellement le 24 novembre. Dans les faits, les e-commerçants lancent les promotions en avance, dès le 17 pour Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount. Les bons plans se prolongent ensuite jusqu’à la fin du mois avec le Cyber Monday. Comme d’habitude, ce sera l’occasion pour de nombreuses enseignes de sacrifier les prix de nombreux produits high-tech. Que ce soit des smartphones, TV, écouteurs, casques, enceintes, ou de l'électroménager, les produits high-tech sont souvent les stars du Black Friday. Quelques smartphones sont actuellement en promotion chez Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount. Les marchands ont lancé timidement cette nouvelle édition du Black Friday, mais ils étoffent progressivement leurs catalogues. Pour vous aider à séparer le bon grain de l’ivraie, voici une sélection de toutes les meilleures promotions smartphones du Black Friday.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »