Promotion sur la GoPro Hero 12 Black pendant la Black Friday Week

Et oui, nous en sommes déjà à la 12ᵉ itération de la fameuse GoPro. Sortie seulement il y a quelques semaines, la Hero 12 Black se concentre sur des optimisations et en font aujourd’hui sans doute la meilleure action cam du marché. Si vous attendiez une baisse de prix pendant la Black Friday Week, c’est l’occasion ou jamais puisqu’elle est disponible avec 120 euros de réduction sur Amazon.

Pourquoi choisir la GoPro Hero 12 Black ? • Une action cam avec écran à l’avant et à l’arrière • Filme en 5,3K à 60 fps, 4K à 120 fps et en 2,7K en 240 fps • Une excellente stabilisation en vidéo Sortie au prix de 449 euros, la GoPro Hero 12 Black est aujourd’hui disponible en promotion à 379 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week. Retrouvez la GoPro Hero 12 Black à 379 € sur Amazon Le pack complet avec caméra et accessoires : une poignée flottante, une sangle de tête, deux batteries rechargeables et un étui de transport est aussi en promotion et passe de 499 à 399 euros, toujours sur Amazo





Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

