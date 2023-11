Lou Doillon signe la préface d'un recueil de poésie d'Emily Dickinson

Chanteuse, auteure, compositrice et dessinatrice, Lou Doillon se passionne pour la poésie et notamment pour l’œuvre de l’auteure américaine Emily Dickinson. Elle signe la préface d'un recueil intitulé Poésies d'Emily Dickinson (publié aux Éditions Diane de Selliers), qui place côte à côte les vers de la poétesse et des peintures aux couleurs puissantes, signées par des artistes majeurs du modernisme américain.

» LIRE AUSSI - Lou Doillon partage un souvenir d’enfance émouvant avec sa mère Jane Birkin Comment ai-je fait la rencontre d'Emily Dickinson ? La première fois, j'avais 16 ans, et c'était dans la bibliothèque de ma grand-mère maternelle britannique. Elle était persuadée qu'une femme pouvait s'émanciper grâce à l'indépendance de l'esprit et que la poésie contenait les clés de la liberté. À mes 25 ans, Emily Dickinson est revenue dans ma vie quand mon père m'a offert une traduction de ses poèmes. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre à quel point ses vers m'aidaient à être dans le mond





