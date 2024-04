Nouveaux jeux arrivant sur le Xbox Game Pass en avril

Après un mois de mars bien rempli, les abonnés au Xbox Game Pass vont bientôt avoir droit à une autre fournée de jeux. [Nom du jeu] a déjà fait son arrivée, mais il va falloir laisser un peu de place aux opus qui débarquent en avril, car il y a encore du lourd. La seule mauvaise nouvelle est qu’aucun jeu Activision Blizzard ne rejoindra le catalogue dans les prochaines semaines, à mois d’avoir droit à une surprise.

Voici la liste complète des titres qui débarquent sur le service [Liste des jeux]. On ne peut pas dire que la liste soit très longue pour le moment, bien qu’elle reste dans la moyenne de ce que nous offre généralement Microsoft. Cependant, elle est encore une fois remplie de AAA testés et approuvés, tels que [Jeux AAA]. Ces jeux quittent le catalogue [Liste des jeux qui quittent le catalogue]. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement proposé par Microsoft sur Xbox et PC. [Prix] par mois pour un accès standard sur console et [Prix] sur PC qui vous donne accès à une grande bibliothèque de jeux régulièrement renouvelée

