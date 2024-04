Le financement public des écoles privées sous contrat en question

Un rapport parlementaire coécrit par les députés Christopher Weissberg (Renaissance) et Paul Vannier (LFI) questionne le financement public des écoles privées sous contrat, et appelle à en renforcer le contrôle. Ces établissements, très majoritairement catholiques, scolarisent 2 millions d'enfants et d'adolescents en France, soit un élève sur six.

En 2024, l'enseignement privé a bénéficié de 9,04 milliards d'euros de dépenses publiques, et est ainsi financé à hauteur de 75 % par l'État. Un montant qui est, d'après les députés, « très nettement sous-estimé ». « Plusieurs centaines de millions d'euros échappent au calcul »estime Paul Vannier, lors de l'examen en commission, ce mardi 2 avril. L'allocation de ces subventions reste, en outre, « peu transparente, sans cadre légal systématiquement défini et éminemment politique

