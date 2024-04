Nouveaux jeux ajoutés au Xbox Game Pass en avril

Le Xbox Game Pass continue de nous gâter avec un programme d'avril varié qui plaira aux fans de jeux d'aventure, de course, de sport et de plateforme. Que ce soit des jeux à gros budgets ou des titres indépendants très attendus, il y en aura pour tous les goûts.

Voici les jeux ajoutés au catalogue début avril : LEGO 2K Drive, Lil Gator Game, EA Sports PGA Tour, Kona, Botany Manor, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition et Harold Halibut.

