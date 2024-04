En manque de temps de jeu et avec des performances insuffisantes, Ansu Fati ne convainc pas du côté de Brighton. Entre blessures, manque de temps de jeu et performances insuffisantes le début de carrière d’Ansu Fati n’est pas à la hauteur de ce qu’il est capable et doit faire. Révélé au FC Barcelone à tout juste 16 ans et 9 mois (en 2019) où il connaissait ses premiers pas avec les professionnels, l’attaquant espagnol était vu comme un prodige, un grand en devenir.

Sa situation 5 ans après laisse perplexe et ouvre la porte au doute. Prêté à Brigthon en fin de mercato estival dernier, il est parti chercher du temps de jeu du côté des « Seagulls », en vain. En effet, le natif de Bissau (Guinée-Bissau) n’a été titulaire qu’à 7 reprises dont 4 en Ligue Europa. Toutefois, il a été écarté des terrains pendant 2 mois suite à une blessure, ce qui ne l’a pas aidé

OnzeMondial

