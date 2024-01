Mercato hivernal en France: Jaouen Hadjam proche des Young Boys de Berne

Suivez toutes les infos et rumeurs du mercato hivernal assez agité en France avec des mouvements attendus à Marseille ou Lyon notamment. Cela pourrait aussi bouger au PSG au rayon des départ (Mukiele).Après de multiples rebondissements, Jaouen Hadjam est plus proche que jamais des Young Boys de Berne. Nantes et le leader du championnat suisse ont trouvé un accord pour un transfert autour des 2 millions d'euros, bonus compris.

Jaouen Hadjam avait passé sa visite médicale avec le Standard Liège et tout était ok pour un prêt avec option d'achat mais le latéral gauche nantais a préféré choisir une opportunité qui lui semblait plus intéressante. Les YB Berne suivaient Hadjam depuis plusieurs mercatos. Ce dernier devrait se rendre en Suisse dans les prochaines heures ou demain au plus tard.Outre le RC Lens, d’autres clubs de Ligue 1 suivent de très près Rafael Fernandes. Plusieurs clubs français ont sondé le défenseur de 21 ans sous contrat avec Arouca jusqu’en 2025. Un gros club italien s’est également renseigné sur l’international Espoirs portugai





