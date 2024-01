Les promotions sur le Samsung Galaxy S22 chez Cdiscount

Les Samsung Galaxy S23 ont fait un vrai carton cette année et ce n’est plus qu’une question de jours avant que les Samsung Galaxy S24 ne soient présentés, lors de la conférence Samsung Unpacked ce 17 janvier. Mais pour les personnes qui ont un budget restreint, il vaut mieux privilégier les Samsung Galaxy A, ou bien le Samsung Galaxy S22 qui devient aussi abordable qu’un smartphone du milieu de gamme durant ces soldes d’hiver.

Chez Cdiscount, cet ancien fleuron se négocie 32 % moins cher que lors de son lancement. Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S22 • Un design et un écran synonymes de perfection • Un appareil photo polyvalent et de haute volée • Une puissance brute qui envoie du lourd Lancé à 809 euros, le Samsung Galaxy S22 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 549 euros chez Cdiscount. Retrouvez le Samsung Galaxy S22 (128 Go) à 549 € chez Cdiscount Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S2





