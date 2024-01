Le premier déplacement de Rachida Dati avec Emmanuel Macron

Le premier déplacement d’un nouveau ministre porte toujours un message symbolique. Celui de Rachida Dati, jeudi 18 janvier, en contenait deux : l’un, politique, car la ministre de la culture accompagnait le président Emmanuel Macron ; l’autre sociétal, par le choix du lieu, Clichy sous-bois et Montfermeil (Seine-Saint-Denis), où de jeunes talents des Ateliers Médicis se sont livrés à des performances de hip-hop et de musique.

, c’est la feuille de route officielle fixée par le chef de l’État à la ministre de la culture. Celle-ci revendique son désir de « culture populaire » depuis sa prise de fonction, tout en confirmant ses ambitions pour la mairie de Paris., convenait bien à cette première sortie médiatique, en présence de la présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse, de représentants de la Métropole du grand Paris, du président du conseil départemental Stéphane Troussel (PS)… et d’une cinquantaine de journalistes.Le déplacement du président et de la ministre est une opération de téléréalit





