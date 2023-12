Manifestation prévue à Kinshasa après les élections présidentielles

Alors que les premiers résultats commencent tout juste à tomber, un collectif de candidats à la présidentielle - parmi lesquels Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baende et Nkema Liloo - a vivement dénoncé ce samedi 23 décembre ce qu'ils qualifient de «». Dans une communication conjointe, ces candidats ont annoncé la tenue d'une grande manifestation publique pour le mercredi 27 décembre à Kinshasa.

Ils ont officiellement informé les autorités locales de leur intention de manifester en déposant un dossier à l'hôtel de ville.Les responsables des élections et des partis comptent et vérifient les bulletins de vote dans un bureau de vote un jour après les élections présidentielles, à Kinshasa, le 21 décembre 2023.Ces candidats protestent contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote du 20 décembre et condamnent la prolongation des opérations de vote au-delà du 20 décembre, explique notre correspondant à Kinshasa





