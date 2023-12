Keffiehs et poings levés: manifestation contre le pilonnage de Gaza lors de la COP28

Keffiehs et poings levés: plus d'une centaine de personnes ont protesté dimanche contre le pilonnage de la bande de Gaza par Israël lors de la conférence de l'ONU pour le climat à Dubaï, une manifestation soumise à de strictes restrictions imposées par les Nations unies.

Interdits de brandir des drapeaux palestiniens ou de scander certains slogans, les manifestants ont réclamé un cessez-le-feu à Gaza dans la"zone bleue" de la COP28, un espace géré par l'organisation mondiale et non par les autorités locales. "Nous disons au peuple palestinien que la communauté internationale l'a peut-être oublié, mais qu'il n'est pas seul", a déclaré lors du rassemblement Asad Rehman, porte-parole de la Coalition pour la justice climatique. Les Emirats arabes unis interdisent les manifestations et discours jugés susceptibles de créer ou d'encourager des troubles sociaux. Mais cette fois-ci, ce sont les règles strictes de l'ONU qui ont prévalu, interdisant de nommer des Etats, des dirigeants ou des entreprises dans le cadre d'actions militantes sur le site de la CO





Une guerre de plus contre Gaza pour le gradé Koretzki, la plus décisive
Le vétéran de l'armée israélienne, Tzvi Koretzki, lors d'une interview sur une position près de la frontière avec la bande de Gaza, le 6 novembre 2023 dans le sud d'Israël

La COP28 sera-t-elle la victime collatérale de la guerre à Gaza ?
Les déflagrations du conflit qui embrase Gaza depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre se font sentir bien au-delà du Moyen-Orient. Alors que le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour, il paraît presque indécent d'évoquer d'autres conséquences.

