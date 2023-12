Incendie dévastateur au complexe sportif Sportica

Terrible image au crépuscule : deux façades latérales comme vestiges de Sportica et au milieu, le néant, un amas de cendres enfuméesBetclic ÉLITE - En ce jour de Noël 2023, le BCM Gravelines-Dunkerque est en train de perdre sa salle principale. Inauguré en 1986, le complexe sportif Sportica est menacé par les flammes d'un gigantesque incendie, déclenché par un problème technique dans la piscine attenante.

C’était un hall qui sentait bon les années 80, tout en briques rouges, d’un style rétro inimitable parmi les autres enceintes françaises. Deux étages, de grandes plantes au milieu, une cafétéria et une piscine à droite, et puis, surtout, émerveillement du suiveur de LNB, si l’on poussait les portes à gauche, on découvrait l’une des salles les plus mythiques du basket français : Sportica, et ses 3 043 places assises, le cœur du BCM, le poumon de la cité gravelinoise. Mais désormais, Gravelines a du mal à respirer… En ce triste jour de Noël, Sportica n’existe plu





