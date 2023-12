François Hollande, ancien président de la République et conseiller régional du Limousin

Le saviez-vous ? L'ancien président de la République François Hollande n'a pas seulement été député-maire de Tulle et président du conseil général de Corrèze, il a aussi été conseiller régional du Limousin.

Une fois à l'Elysée, il a fait deux adopter en 2015 deux projets de loi réformant le rôle et le périmètre des conseils régionaux : la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, suivie de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) confortant les conseils régionaux comme moteurs économiques. Officiellement retraité de la vie politique nationale depuis l'élection d'Emmanuel Macron au printemps 2017, l'ancien chef de l'Etat reste toujours écouté par les élus locaux concernés. Huit ans après ces deux réformes, François Hollande était en effet, ce 18 décembre au Sénat, le grand témoin du 25ème anniversaire de l'association Régions de Franc





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

François Hollande évite Jérôme Cahuzac dans les couloirs de la maison de la Radio🗣️ 'La politique est parfois mystérieuse. Essayer de reprendre la circonscription au Rassemblement national, c’est un beau combat' Jérôme Cahuzac, l’histoire secrète de son retour : Macron, dîners, ambitions cachées 👇

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »

Communes attaquées, République menacéeLes maires de France sont confrontés à une montée des violences à leur égard, selon une enquête du Cevipof. 69% des maires déclarent avoir déjà été victimes d'incivilités, 39% avoir subi injures et insultes et 27% avoir été attaqués sur les réseaux sociaux.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

À la Une: la République dominicaine se remet toujours des pluies torrentielles de la semaine dernièreEn République dominicaine, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont fait au moins 24 morts, dont quatre ressortissants américains et quatre Haïtiens, et de nombreux dégâts.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

'Communes attaquées, République menacée' : les maires de France réunis pour leur 105e congrèsLes maires se réunissent ce mardi sur fond de hausse des violences et de sentiment de 'fatigue républicaine', là où le gouvernement préfère mettre en avant le travail accompli ⬇️ via actufr

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

La longévité de la Ve République : un honneur en questionÀ l’occasion du 65e anniversaire de la Ve République, Emmanuel Macron s’est félicité de la longévité du régime. Cependant, la célébration a fini par résonner comme un éloge funèbre, remettant en question la santé du régime.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

François Civil : “On s’est donné les moyens”François Civil est la 3e personnalité en couverture de notre numéro des Hommes de l'Année GQ 2023. Rencontre au sommet avec un acteur qui échangerait bien les tapis rouges pour des montagnes à escalader. Notre interview ➡️ GQMOTY Cinéma

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »