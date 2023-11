Les voitures électriques deviennent de plus en plus abordables grâce à l'innovation

Si les voitures électriques coûtent actuellement toujours plus cher que leurs équivalents thermiques, cela est tout doucement en train de changer. En effet, certains spécialistes tablent sur une parité atteinte d’ici au milieu de la décennie pour les petits modèles d’abord. Et cela grâce à de nombreuses innovations et évolutions, comme vient de l’annoncer Renault avec sa Twingo électrique.

Un procédé plus économique On pense au développement des batteries solides, et à l’implantation de packs plus petits. Sans parler également de la baisse du coût du lithium, bien évidemment. Mais ce n’est pas tout. Et pour cause, certains constructeurs vont même faire évoluer en profondeur leurs méthodes de fabrication afin de réduire les coûts de production. Ce qui leur permettra d’augmenter leur marge et de vendre leurs voitures moins cher au cours des prochaines années. C’est par exemple le cas de Tesla, qui va changer sa stratégie et qui mise gros sur le giga-casting. Mais de quoi s’agit-il ? En fait, c’est simpl





Renault dévoile sa nouvelle voiture électrique : la Renault TwingoRenault vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique, il s'agit finalement de la Renault Twingo. Renault Legend n'était qu'un nom de code temporaire.

Renault veut «démocratiser» l'électrique avec sa Twingo électrique à moins de 20 000 eurosRenault annonce une Twingo électrique à moins de 20 000 euros dans le but de rendre les voitures électriques plus abordables. La marque prévoit de réduire les coûts pour améliorer les marges et concurrencer d'autres marques.

Renault dévoile son projet de lancer une nouvelle version électrique de la TwingoRenault a annoncé son projet de lancer une nouvelle version entièrement électrique de la Twingo en 2026, avec un prix de base inférieur à 20 000 euros. Cette initiative vise à rendre les voitures électriques plus accessibles sur le marché.

