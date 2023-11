Renault dévoile son projet de lancer une nouvelle version électrique de la Twingo

Renault a révélé son projet de lancer une nouvelle version entièrement électrique de la Twingo, prévue pour 2026, avec un prix de base fixé à moins 20 000 euros, hors bonus écologique. Cette initiative vise à proposer une option de voiture électrique plus accessible sur le marché. Parallèlement, la Renault R5 E-Tech, déjà annoncée pour le premier trimestre 2024, sera également mise en vente peu après son annonce, enrichissant ainsi la gamme de véhicules électriques de Renault.

L’annonce de la Twingo électrique de Renault en 2026, la Renault Twingo Legend, suscite des réactions partagées. D’un côté, certains y voient un signe encourageant pour la démocratisation des voitures électriques. De l’autre, il y a ceux qui trouvent son prix trop élevé, surtout si on le compare à la Twingo classique des années passées. Ils pointent du doigt l’augmentation des prix due à l’électrification, notamment à cause des batteries

