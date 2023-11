Les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires pour renforcer le système immunitaire en hiver

Entre les variations de température, le manque de lumière et le stress quotidien, notre système immunitaire est soumis à rude épreuve en hiver. Pour renforcer leur résistance, de nombreuses personnes se tournent vers les compléments alimentaires, en particulier ceux contenant les vitamines C et D. Cependant, le Dr.

Michael Ben-Aderet, expert en maladies infectieuses au centre médical Cedars-Sinai en Californie, met en garde nos confrères américains du CNBC Make it contre une utilisation de ces produits. “Il n’existe pas de preuve scientifique des bienfaits d’une supplémentation en vitamines pour les personnes qui n’ont pas de carences” Le Dr. Ben-Aderet signale que la plupart des individus, dans les pays développés, peuvent obtenir les vitamines nécessaires grâce à une alimentation équilibrée, écartant ainsi le besoin de recourir à des compléments alimentaires

:

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

MARİECLAİRE_FR: Les personnes bienveillantes ont un bien meilleur sommeil que les autresCette tendance disparaît cependant en cas de graves symptômes dépressifs.

La source: marieclaire_fr | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Les livreurs Uber Eats appelés à la grève les 2 et 3 décembre partout en FranceLes livreurs veulent contester contre un changement de rémunération opéré «sans consultation» par la plateforme de livraison de repas.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

20MİNUTESMARS: Nice : Les cigarettes interdites sur toutes les plages publiques dès 2024La mairie annonce cette décision alors que la ville accueillera le Sommet de l’océan de l’ONU en 2025

La source: 20minutesMars | Lire la suite »

LE_FİGARO: Les livreurs Uber Eats en grève les 2 et 3 décembre, mécontents du changement de rémunération«Depuis le 1er novembre, l'ensemble des livreurs Uber Eats subissent une baisse conséquente de leurs revenus» à la suite de «la mise en place d'un nouvel algorithme, opaque et incompréhensible, calculant le montant de leurs courses», dénoncent les syndicats.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »