Les clients bancaires mécontents de leurs conseillers

Lance Annabelle (le prénom a été modifié), conseillère bancaire à la BNP, et dans le secteur depuis onze ans. Et ce n'est pas Frédéric, client d'une grande banque, qui dira le contraire. Trois interlocuteurs lui sont mis à disposition, et aucun ne convient.

« Un tout jeune qui ne sait pas répondre à des questions simples sur des produits ; un tellement lent que quand il m'appelle on en a pour une heure ; un qui me paraissait compétent mais ses conseils se sont avérés de mauvais quelques années plus tard. »Et il a raison de se croire marabouté. Si on regarde les enquêtes menées auprès de leurs clients, les banques font toutes du super boulot. Prenons l'étude de la Fédération bancaire française réalisée par l'Ifop en février 2023 : 89 % des Français ont une bonne image de leur agence, 88 % de leur banque et 86 % de leur conseiller. A la lecture de ces chiffres, vous vous dites que tout le monde est ravi de sa relation bancair

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

COURRİERİNTER: Manifestants brûlent le drapeau LGBTQI et déterrent un cadavre à DakarDes manifestants brûlent le drapeau LGBTQI place de l’Obélisque à Dakar, appelant à des mesures répressives plus strictes contre l’homosexualité au Sénégal. Le 20 février 2022. Entre une obscure jubilation et le frisson d’une crainte, entre les injures, les rires, les invocations divines, les convocations diaboliques, les hommes, les femmes, les enfants de la foule regardent ce qui brûle ; et ce qui brûle est le cadavre d’un homme que l’on vient de déterrer d’un cimetière – mais qui est-ceCet homme s’appelait C. F. (je ne garde les initiales que par pudeur ou respect pour sa famille, mais je dis intérieurement son nom). On le soupçonnait d’être homosexuel – c’est le crime. Pour cette raison, parce quede son cadavre menaçait de souiller le cimetière, on l’a déterré et brûlé en place publique – voilà le châtiment.Je ne me fais aucune illusion : aussi répugnants soient-ils, des faits de cette nature se reproduiront

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le nord de la France : les prévisions météo sont pessimistesLes prévisions météo ne sont pas très optimistes ce jeudi pour les zones touchées par les inondations. La dépression Frederico arrive sur les Hauts-de-France en fin de matinée. Elisabeth Borne a rencontré les forces de sécurité et de secours et des habitants de Montreuil-sur-Mer, commune traversée par la Canche, un cours d’eau toujours en vigilance orange pour des risques de crue. Après les collèges et lycées des zones touchées qui ont rouvert progressivement mercredi, la plupart des 388 écoles fermées ont rouvert ce jeudi. Néanmoins, 21 écoles ne seront pas en mesure d’accueillir des élèves et les transports scolaires restent très perturbés. La reconnaissance en état de catastrophe naturelle de 181 communes dans le Pas-de-Calais et de 24 dans le Nord a été publiée mercredi au Journal officiel. En direct : 11h32. Les habitants et les pompes fatiguent Depuis dix jours, le marais audomarois a les pieds dans l’eau. « Ça a encore grimpé de quelques centimètres cette nuit », note David Camerlynck, un riverain

ACTUFR: Inondations : le Pas-de-Calais repasse en vigilance orange mais les intempéries persistentSi le Pas-de-Calais est repassé en vigilance orange crues ce mercredi 15 novembre 2023, intempéries et inquiétudes persistent. Le point.

LAMARSWEB: Une association israélienne aide les malades palestiniens à se rendre dans les hôpitaux israéliensYael Noy est la présidente de « The Road to recovery », une association israélienne de bénévoles qui conduisent les malades palestiniens des checkpoints à Gaza et en Cisjordanie jusqu’aux hôpitaux israéliens. Yael Noy s’occupe à plein temps de son association qui organise également des journées de loisirs pour les patients palestiniens et leurs familles.

