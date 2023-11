Pourquoi j'ai choisi de prendre la plume

Pourquoi avoir choisi de prendre la plume ? Mettre par écrit un parcours, des confidences, des convictions personnelles, c'est plus engageant que de faire des discours politiques. C'est l'occasion pour moi d'adresser des remerciements intimes à mon père qui n'est plus là, à ma mère et à tous ceux qui ont comptés. Mais on ne peut pas comprendre mon parcours si je n'évoque pas l'accident dont a été victime mon père et toutes les leçons de vie que nous avons apprises avec ma famille.

Ce livre, c'est une manière de comprendre mes convictions, mon caractère, mon intransigeance, tous les combats que je mène sur le handicap, contre les violences conjugales, pour la dignité. Vous évoquez le Lot à plusieurs reprises. C'est une vraie déclaration d'amour au Lot. J'y parle des valeurs de la ruralité, de l'amitié, de l'importance des rencontres, de paysans qui m'ont donné des leçons sur les valeurs, les règles à respecter, l'amour de notre pays. Je crois beaucoup à l'enracinement. Tout mon parcours s'est construit dans mon village de Vailla

