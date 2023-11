Manifestants brûlent le drapeau LGBTQI et déterrent un cadavre à Dakar

Des manifestants brûlent le drapeau LGBTQI place de l’Obélisque à Dakar, appelant à des mesures répressives plus strictes contre l’homosexualité au Sénégal. Le 20 février 2022..

Entre une obscure jubilation et le frisson d’une crainte, entre les injures, les rires, les invocations divines, les convocations diaboliques, les hommes, les femmes, les enfants de la foule regardent ce qui brûle ; et ce qui brûle est le cadavre d’un homme que l’on vient de déterrer d’un cimetière – mais qui est-ceCet homme s’appelait C. F. (je ne garde les initiales que par pudeur ou respect pour sa famille, mais je dis intérieurement son nom). On le soupçonnait d’être homosexuel – c’est le crime. Pour cette raison, parce quede son cadavre menaçait de souiller le cimetière, on l’a déterré et brûlé en place publique – voilà le châtiment.Je ne me fais aucune illusion : aussi répugnants soient-ils, des faits de cette nature se reproduiron

:

ACTUFR: De Dakar à Bordeaux, Alassane Dieye, ce grand romantique des montres et des pendules vintageDepuis une vingtaine d'années, Alassane Dieye tient une boutique d'horlogerie à Bordeaux. Originaire de Dakar et amoureux des montres, il est apprécié par sa clientèle.

SUDOUEST: États-Unis : un homme juif meurt après des heurts entre manifestants pro-israéliens et pro-palestiniensLa police de Californie a déclaré lundi avoir ouvert une enquête sur la mort d’un homme juif, décédé après des heurts entre manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens

LEPOİNT: États-Unis : un homme juif meurt après des heurts entre manifestants pro-israéliens et pro-palestiniensL'homme a succombé à un « traumatisme cranien » à la suite d'une altercation (illustration).

BFMTV: Flambée des prix des assurances: Bruno Le Maire exige un respect des engagementsSur RMC et BFMTV ce mardi, le ministre de l'Economie rappelle qu'il est très simple pour les Français de faire jouer la concurrence.

RMCSPORT: Ligue des champions: des supporteurs d'Antwerp provoquent des émeutes dans le centre-ville de PortoÀ la veille de la rencontre de Ligue des champions entre Porto et Antwerp, des centaines de fans belges ont semé le chaos dans le centre-ville de la ville portugaise.

LADEPECHEDUMİDİ: Des Etoiles et des Ailes fait son festival à l’Envol des PionniersLe festival dedié aux passionnés d'aéronautique et d'espace se déroule le week-end prochain sur le site historique de l'Aéropostale de Toulouse Montaudran. Au programme : simulateurs de vol, projections de films, conférences, expositions et un salon du livre et de la BD.

