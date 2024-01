Les agriculteurs du Gers prévoient de bloquer l'aéroport de Toulouse-Blagnac

La mobilisation ne s’essouffle pas dans le Gers. Au contraire. Elle gagne en intensité. À bord de leurs tracteurs, les agriculteurs vont passer à l’action et ont prévu de prendre la route ce vendredi matin, sur les coups de 9 heures, en direction de l’agglomération toulousaine, au départ du point de blocage de L’Isle-Jourdain. Objectif annoncé : « On va bloquer l’aéroport de Toulouse-Blagnac.

C’est sûr à 100 % ! Tout le monde non, mais une partie oui », lâchait hier, en fin de journée, Dorian Massaglia, membre des JA 32, une nouvelle fois présent sous le pont qui enjambe la RN 124, où les agriculteurs ont installé leur « campement » voilà 7 jours. « Peut-être que l’on va être rejoint par les agriculteurs de Haute-Garonne. On va voir », ajoutait-il. Autre action coup de poing menée par la filière agricole ce vendredi : une nouvelle opération escargot dans l’ouest du Gers, entre Eauze et Manciet, dès 11 heure





