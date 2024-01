Consommer au moins cinq fruits et légumes, ce sont les recommandations préconisées pour une bonne santé. Ces aliments sont en effet riches en minéraux, en vitamines et en fibres. Selon MangerBouger.fr, une alimentation riche en fruits et légumes protège de nombreuses maladies comme l’obésité, le diabète, certains cancers ou des maladies cardiovasculaires. Les fibres qu’ils contiennent favorisent aussi le transit intestinal.

Très bénéfiques pour la santé, certains légumes pourraient également permettre de perdre de la graisse abdominale. Les diététiciennes américaines Courtney d’Angelo et Trista Best ont révélé les légumes les plus efficaces pour perdre du poids au média Eat This, Not That. Régime : les huit meilleurs légumes pour perdre la graisse du ventre Pour un régime minceur, selon les expertes Trista Best et Courtney d’Angelo, les légumes doivent être intégrer en priorité dans l’alimentation. Certains seraient cependant plus efficaces que d’autres pour maigrir du ventr





closerfr » / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Michaël Delafosse est-il un bon maire : les Montpelliérains répondent oui à 65 % selon l'IfopL’institut de sondages Ifop s’est penché sur “le climat municipal de Montpellier”, à la demande de la Ville. Les sondés ont réagi sur trois thèmes : notoriété du maire, son action et un focus sur les quartiers populaires.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Les préjugés dans les soins médicauxUne enquête menée par un urgentiste révèle que les hommes et les blancs sont pris plus au sérieux que les femmes et les gens de couleur dans les services d'urgence.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Une biscuiterie française revalorise les co-produits alimentaires et les fruits et légumes inexploitésDeux amis d'enfance ont créé IpsagO, une biscuiterie qui revalorise les co-produits alimentaires et les fruits et légumes inexploités des producteurs provençaux. Leur mission est de lutter contre le gaspillage alimentaire en revalorisant les denrées inexploitées pour en faire des biscuits.

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

Faibles variations attendues pour les Bourses européennes avant les chiffres de l'inflationLes principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mardi à l'ouverture après des déclarations contrastées de banquiers centraux et avant la publication des chiffres de l'inflation en zone euro.

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »