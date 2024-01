Apple annonce des mesures pour se conformer à la réglementation européenne sur les marchés numériques

C'est un communiqué de presse historique qu'a publié Apple ce 25 janvier. Un article dans lequel le géant californien ne verse pas dans l'emphase qu'on lui connaît d'habitude pour vanter ses produits. La marque se prête cette fois à un exercice inhabituel pour elle : annoncer une série de mesures qui vont à l'encontre de ses principes pour se conformer à la nouvelle réglementation européenne sur les marchés numériques.

Pour rappel, à partir du 6 mars, le Digital Market Act entrera en vigueur en Europe pour mettre fin aux abus de position dominante des grandes plateformes du numérique à la faveur de nouvelles obligations censées favoriser la libre concurrence dans l'espace européen. Critiqué pour son écosystème fermé à la base d'un modèle économique très favorable à ses affaires, Apple est particulièrement visé par ce texte, au même titre que les plateformes du groupe Meta, Google ou TikTok. La marque a tenté de s'y opposer, en soulignant que l'ouverture de son écosystème irait de pair avec l'affaiblissement de la sécurité de ses solutions et de leurs utilisateur





