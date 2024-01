Les préjugés dans les soins médicaux

On n'a pas la prétention de changer les préjugés, mais quand on voit le résultat, on ne peut être qu'horrifié : urgentiste au CHU de Montpellier et chargé d'enseignement à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, Xavier Bobbia avait bien le sentiment que tous les patients arrivés aux urgences ne bénéficiaient pas de la même prise en charge. Il a voulu le vérifier.

Et le résultat de l'enquête, menée cet été auprès de 1 563 collègues en France, Suisse, Belgique et à Monaco, interroge : elle montre qu'à symptômes identiques, les hommes sont pris plus au sérieux que les femmes, les blancs plus que les gens de couleur. Aux deux extrêmes, une femme noire aura ainsi 50 % de chances en moins d'être bien soignée par rapport à un homme blanc, conclut la thèse réalisée par Guillaume Olivier, un étudiant de Xavier Bobbia. Elle a donné lieu à un article publié fin décembre dans l'European journal of emergency medicine. "Très intéressant", "édifiant", "inquiétant"... les résultats font réagir la communauté médicale





Midilibre

