Le signe du mois : Scorpion (du 23 octobre au 22 novembre) C'est votre anniversaire (3e décan) : Saturne vous ayant permis durant dix années de devenir celle que vous êtes, vous pourrez maintenant mieux exprimer votre créativité et donner forme à vos projets. Vous allez également endosser plus de responsabilités dans votre relation de couple ou de parent. Jupiter, jusqu'au printemps, favorisera de meilleurs contacts avec vos proches et vous poussera à vous ouvrir à de nouvelles idées.

À partir de mai, vos fondations familiales seront renforcées. Uranus apportera d'importants changements avec vos partenaires ou vos associés. Amours particulièrement florissantes en début du printemps. Pour toutes : vous ne pourrez pas rester en place le 18. Pleine d'énergie et d'enthousiasme, vous aimerez vous lancer dans l'action et initier de nouveaux projets. De nouvelles orientations étant à prendre dès le 20, essayez de vous défaire de tout ce qui vous encombre les 20 et 22 pour avoir les coudées plus franches. En amour, doux laisser-aller le 17 et sentiments comblés les 21 et 2

