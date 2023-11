L'armée israélienne fouille l'hôpital al-Chifa malgré les critiques

L'armée israélienne a continué de fouiller vendredi l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza , malgré la présence de malades et de civils piégés par les combats, et de nombreuses critiques à travers le monde. L'État hébreu a accepté de laisser passer deux camions de carburant par jour dans l'enclave. Avec une livraison de 17 000 litres vendredi, les télécommunications ont pu être partiellement rétablies. Selon le Hamas , le dernier bilan s'établit à 12 000 morts depuis le début de la guerre.

Des Palestiniens à la recherche de survivants après une attaque israélienne à Rafah, dans la bande de Gaza , le 17 novembre 2023., en dépit de l'opposition d'une partie de la caste politique au sein de l'État hébre





