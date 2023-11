Découvrez l'horoscope de la semaine du 13 au 19 novembre 2023, signe par signe : Bélier, du 21 mars au 20 avril La Nouvelle Lune lundi vous plonge en introspection, vous invite à un profond NETTOYAGE de vos héritages familiaux et émotionnels. Il est temps de regarder de plus près vos contradictions, vos peurs, vos blocages pour les affronter, les confronter et les dépasser pour en faire une véritable force, une corde supplémentaire à votre arc.

Taureau, du 21 avril au 20 mai La nouvelle Lune lundi vous invite au lâcher prise, à quitter vos conditionnements, vos habitudes, vos peurs et surtout de regarder l’autre avec moins d’exigence, moins d’obligation de perfection et accepter de ne pas tout maitriser, de ne pas tout contrôler. C’est un moment aussi pour COLLABORE

CLOSERFR: Astrologie 2023 : ce signe qui va découvrir le pot aux roses ce 27 octobre 2023Actu et exclus People

TF1: The Voice Kids 2023 - Emission du mardi 29 août 2023 - Partie 1Après une saison exceptionnelle, l’heure de la Grande Finale de 'The Voice Kids 2023' a sonné ! Ils étaient 60 à monter sur la scène de 'The Voice Kids' et rêver d’intégrer l’équipe d’un de nos 4 coachs : Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori. À l’issue d’une Demi-Finale de haut niveau, chaque coach a désigné dans son équipe son unique talent finaliste.

TF1: The Voice Kids 2023 - Emission du mardi 29 août 2023 - Partie 2Lors de cette grande soirée de Finale, les 4 talents finalistes chanteront un titre solo, puis un titre en duo avec des invités prestigieux venus les soutenir pour l’occasion. À l’issue de ces prestations, les téléspectateurs voteront pour désigner les 2 talents qui accèderont à la Super Finale. Ces derniers performeront sur la scène de 'The Voice Kids' pour une ultime prestation. Lors de ce dernier passage, les 2 finalistes interprèteront la même chanson. Seuls les téléspectateurs désigneront le grand vainqueur de 'The Voice Kids 2023'. Qui de Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac ou Patrick Fiori remportera le trophée ?

TF1: The Voice Kids 2023 - Emission du mardi 29 août 2023 - La SuiteAprès une finale qui a tenu toutes ses promesses, place au Show. Avec Calogero, Chimène Badi, Amir, Patrick Fiori, Joyce Jonathan, Tayc, Pascal Obispo et Aurélien Vivos, le grand gagnant de la saison The Voice 2023. Ils viendront présenter leur dernier titre où tout simplement interpréter un titre fort. Que le concert commence !

LEQUİPE: Classement général Tour de Toscane 2023Tour de Toscane 2023 : retrouvez le classement général de l'édition 2023 sur L'Équipe.

LEQUİPE: Classement général Vuelta 2023 - maillot rougeVuelta 2023 : retrouvez le classement général de l'édition 2023 sur L'Équipe.

