C’est finalement la Commission européenne qui a tranché : elle a acté le renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour 10 ans. Les représentants des Etats membres, invités à se prononcer une nouvelle fois sur le sujet ce jeudi 16 novembre, n’ont pas trouvé d’accord, la décision est donc revenue à la Commission européenne.

La majorité qualifiée requise pour valider ou rejeter le texte, équivalente au vote de 15 Etats sur 27 représentant au moins 65% de la population européenne, n'a pas été atteinte. Les votes étaient similaires à ceux du scrutin du 13 octobre dernier : seule l'Italie a modifié son vote, elle s'est abstenue, comme la France.En 2017, Emmanuel Macron avait promis l'interdiction en trois ans de cet herbicide. Six ans plus tard, la France s'est abstenue de voter à deux reprises, alors même qu'elle est la première puissance agricole au sein de l'U

