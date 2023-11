Le Motorola Razr 40 en promotion chez Boulanger

La mode des smartphones pliants a-t-elle pris en 2023 ? Pas si sûr ! La faute à un positionnement prix encore trop haut et à une confusion avec les modèles haut de gamme plus classique qui proposent de meilleures performances, en particulier sur le volet photo/vidéo. En revanche, il est possible de trouver des modèles moins cher et, tout à fait envisageables, et pas forcément ceux auxquels on s’attend.

C’est le cas, par exemple, du Motorola Razr 40 qui se retrouve à 200 euros de réduction, le tout accompagné d’une paire de Bose QC Earbuds II offerte. Le Motorola Razr 40, c’est quoi ? • Un smartphone pliant et compact avec un bel écran OLED de 6,9 pouces • La partie logicielle qui fait le job, surtout sur l’écran externe • Une charge plutôt rapide pour ce type de smartphone Au lieu de 899 euros à son lancement, le Motorola Razr 40 accompagné d’une paire de Bose QC Earbuds II via une ODR est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 699 euros chez Boulange

FRANDROİD: Pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro à 699 € chez DartyLa Fnac propose un pack regroupant un Xiaomi 13T Pro et une Xiaomi Watch 2 Pro avec une réduction de 200 euros. Le smartphone est puissant avec un écran 144 Hz et une charge rapide de 120 W. La montre a une autonomie de deux jours. Le pack est disponible chez Darty à 699 euros.

FRANDROİD: Le MacBook Air M2 d’Apple en version 16 Go de RAM est à son meilleur prix avant le Black Friday Boulanger propose une belle offre sur le MacBook Air M2 version 2022 avec 16 Go de RAM juste avant le Black Friday. Le prix : 1 299 euros au lieu de 1 529 euros.

MAGAZİNECAPİTAL: Israël vote une «indemnité de guerre» de près de 4 milliards d’euros pour les entreprisesRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

EUROPE1: Renault va accélérer dans l'électrique avec une voiture à moins de 20.000 eurosRenault a annoncé ce mercredi son attention de lancer une voiture électrique d'entrée de gamme à moins de 20.000 euros. De fabrication européenne, ce nouveau véhicule de la marque au losange arrivera sur le marché après 2025.

LATRİBUNE: Renault annonce le lancement d'un modèle électrique à moins de 20.000 eurosRenault annonce le lancement prochain d'un modèle électrique à moins de 20.000 euros, destiné à un usage urbain et fabriqué en Europe. Le véhicule promet une consommation réduite et des émissions de CO2 considérablement réduites.

