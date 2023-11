Le dos du Galaxy S24 Ultra // Source : OnLeaks et SmartPrix Si les Samsung Galaxy S ont tendance à pointer le bout de leur nez en début d’année, nous en savons déjà beaucoup grâce aux multiples fuites sur les futurs Galaxy S24, attendus autour de février ou mars 2024. Petit tour d’horizon des rumeurs sur les flagships des smartphones Galaxy. Cet article sera mis à jour régulièrement avec les dernières fuites et rumeurs.

Contrairement à ce qu’indiquait une rumeur du début d’année, il devrait bien y avoir un modèle Plus en 2024. La gamme s’étalerait comme suit : • Galaxy S24 ; • Galaxy S24 Plus ; • Galaxy S24 Ultra. Design et écran des Galaxy S24 Sur le design, nous avons déjà une idée assez précise de ce vers quoi se dirigerait la firme de Séoul, grâce à OnLeaks qui a partagé des rendus 3D réalisés à partir de plans. On commence par le Galaxy S24 qui devrait intégrer un design aux bordures encore plus plates que l’année précédente. Cela n’est évidemment pas sans rappeler l’iPhone 15 par exempl

:

FRANDROİD: La Garmin Descent Mk3En septembre 2022, Apple annonçait en grande pompe sa montre connectée ultra haut de gamme taillée pour l’aventure, l’Apple Watch Ultra. Cet automne, le constructeur américain a lancé sa successeure, l’Apple Watch Ultra 2. Néanmoins, si ces montres sont adaptées au trail, à l’escalade ou à la plongée, ce ne sont tout de même pas les modèles les plus adaptés. Il faut dire que, depuis des années, plusieurs constructeurs proposent des montres connectées spécialement adaptées à la plongée, ce qu’on appelle plus communément des ordinateurs de plongée. C’est notamment le cas de Garmin avec sa gamme de montres Descent dont deux modèles viennent d’être présentés : la Garmin Descent G1 Solar Ocean Edition et la Garmin Descent Mk3.

RTLFRANCE: La sixième saison de The Crown est enfin disponible sur NetflixLa sixième et ultime saison de la série historique The Crown qui adapte pour le petit écran la vie de la reine Elizabeth II est enfin disponible sur Netflix. Les quatre premiers épisodes sont visionnables dès ce 16 novembre.

JOURNALDUGEEK: Le charme de la franchise Mario s'essouffle-t-il ?Après plus de 200 épisodes en près de 38 ans, le charme iconique de la franchise Mario commence-t-il à s'essouffler ? Nintendo a longtemps tourné autour du pot en réinventant le petit plombier moustachu sans révolutionner le genre. Le dernier opus original de la saga remonte à onze ans.

LE_FİGARO: Napoléon, une fascination mondialeMalgré les réserves et les critiques, Napoléon continue de fasciner en France et dans le monde entier. Il est à l'origine du mythe du conquérant capable de briser les barrières d'un destin à l'horizon bouché pour un petit noble Corse. Son talent et son génie ont fait de lui le sauveur et le pouvoir à seulement 30 ans. Napoléon est une véritable incarnation de l'idée de gloire.

FRANDROİD: Renault annonce la parité des prix entre les voitures électriques et thermiques d'ici 2027/2028Renault annonce que la parité des prix de vente avec les véhicules thermiques sera atteinte d’ici à 2027/2028 avec la 2e génération de véhicules électriques. Les successeurs des Renault Mégane E-Tech et Renault Scenic E-Tech devraient coûter aussi cher que leurs homologues thermiques, et pas plus cher contrairement à l’heure actuelle. Ces futures voitures seront dotées d’une immense autonomie et d’une recharge ultra-rapide.

SUDOUEST: Cinéma, défilés de haute couture... Cette Girondine sculpte des décors pour les starsLa Girondine Isabelle Le Cudennec apprivoise la matière pour façonner des décors de cinéma, du petit écran ou des défilés de haute couture. Ses sculptures séduisent de grandes productions

