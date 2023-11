La sixième saison de The Crown est enfin disponible sur Netflix

C'est le dernier tour de piste pour la famille royale britannique vue par Netflix. La sixième et ultime saison de la série historique The Crown qui adapte pour le petit écran la vie de la reine Elizabeth II est enfin disponible. Du moins la première partie, puisque cette saison sera livrée en deux services par la plateforme de streaming, histoire de faire durer le plaisir.

Les quatre premiers épisodes sont visionnables dès ce 16 novembre et il faudra attendre le 14 décembre pour déguster le tombé de rideau définitif. RTL a pu découvrir en avant-première ces premiers épisodes. Naturellement, la suite de cet article contiendra quelques spoilers . Si vous ne souhaitez pas en savoir plus sur le déroulement de la saison 6, vous pouvez stopper votre lecture dès maintenant et revenir après avoir vu ces premiers épisodes. Si la vie de la famille royale à la fin des années 90 n'a pas de secret pour vous et que la mort de Diana Spencer ne sera pas une surprise, alors vous êtes au bon endroi

:

MADAMEFİGARO: Elizabeth Debicki incarne à nouveau Lady Diana dans la saison 6 de The CrownElizabeth Debicki rivalise d'élégance avec la princesse Lady Diana lors de l'avant-première de la saison 6 de The Crown . Les premiers épisodes seront diffusés sur Netflix le 16 novembre.

La source: Madamefigaro | Lire la suite »

BFMTV: Le retour de la reine Elizabeth II dans The CrownLa diffusion de la première partie de l'ultime saison de la série The Crown , mettant en scène la reine Elizabeth II incarnée par Imelda Staunton, débute ce jeudi 16 novembre. La série explore la fin du XXe siècle et suscite des remous et polémiques malgré la représentation favorable de la famille royale .

La source: BFMTV | Lire la suite »

MİDİLİBRE: La sixième et dernière saison de "The Crown" est disponible sur NetflixLa sixième et dernière saison de la série " The Crown " est sortie sur Netflix . Les dix épisodes sont diffusés en deux parties, avec une pause jusqu'au 14 décembre. La série retrace la vie de la reine Elizabeth II et mélange des événements historiques avec des scènes intimes.

La source: Midilibre | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: La saison 6 de The Crown a enfin une date de diffusionLa sixième et dernière saison de la série The Crown a enfin une date de diffusion. La première partie sera diffusée le 16 novembre et la seconde partie le 14 décembre. La saison promet d'être riche en intrigues et tragédies.

La source: VogueFrance | Lire la suite »

VANİTYFAİRFR: Les costumes de la série The Crown : un défi pour les créatricesLes costumières de The Crown nous racontent comment les maillots de bain sont devenus la nouvelle robe de bal de Lady Di, le changement radical provoqué par l’arrivée de Kate, et la façon dont Diana se serait réinventée si elle était restée en vie.

La source: VanityFairFR | Lire la suite »

MADAMEFİGARO: Liliane Bettencourt et François-Marie Banier, la vénéneuse relation qui a fait vaciller la famille la plus riche de FranceLes liens étroits et controversés entre l’ex-patronne de L’Oréal et le célèbre photographe François-Marie Banier sont mis en lumière dans le documentaire L’Affaire Bettencourt, disponible sur Netflix . Récit d’une amitié trop riche.

La source: Madamefigaro | Lire la suite »