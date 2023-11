Napoléon, une fascination mondiale

Yannick Augrandenis est associé au sein de l'agence de communication PLEAD. En dépit des réserves et des critiques légitimes, Napoléon continue de fasciner en France et dans le monde entier. Précurseur du rêve américain, il est à l'origine du mythe du conquérant capable de briser les barrières d'un destin à l'horizon bouché pour un petit noble Corse. Il n'avait pas les cartes, pas de jeu. Avec son talent, son génie, il a joué et a raflé la mise.

Fils de la Révolution, Napoléon a fracassé les obstacles pour incarner le sauveur et s'emparer du pouvoir à tout juste 30 ans. C'est ce qui fascine dans la destinée du général Bonaparte en France mais surtout à l'international. Napoléon c'est le «Yes we can» avant l'heure. L'intérêt de Ridley Scott, Steven Spielberg ou Stanley Kubrick en sont des illustrations éloquentes. En Asie, les acheteurs se ruent sur les ventes aux enchères pour s'adjuger un bicorne. Napoléon se révèle une véritable incarnation de l'idée de gloir

