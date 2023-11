La Méridionale recevra deux nouveaux navires pour la traversée entre le continent et la Corse

Armateur historique de la rotation entre le continent et la Corse, la Méridionale recevra au 1er trimestre 2027 deux nouveaux navires pavillon français premier registre, destinés à cette traversée, qui disposeront de 264 cabines et pourront accueillir 1 000 passagers ainsi que du fret de marchandises.

Cette commande réalisée par le Groupe CMA CGM, nouvel actionnaire de la Méridionale - et également celui de La Provence - démontre la volonté de la compagnie maritime marseillaise de poursuivre son développement, de continuer à se démarquer par la qualité du service offert à ses clients, à travers des navires toujours plus respectueux de l’environnement.Un souci tout particulier a été apporté au design afin de réinventer la traversée entre le continent et la Corse. Ce sont le studio d’architecture d’intérieur Jean-Philippe Nuel et le cabinet Stirling Design qui se sont occupés des aménagements, privilégiant l’esthétique, le confort, la durabilité des matériaux et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduit

