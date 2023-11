Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à des pauses humanitaires dans la bande de Gaza

Il sort du silence pour la première fois, plus d'un mois après le début du conflit. Le Conseil de sécurité de l'ONU, jusque-là divisé, a appelé ce mercredi 15 novembre à des 'pauses humanitaires' de quelques jours dans la bande de Gaza , où l'armée israélienne poursuit son offensive. Rédigée par Malte, la résolution a été adoptée par 12 voix pour et 3 abstentions (États-Unis, Royaume-Uni, Russie).

Cette dernière 'appelle à des pauses et couloirs humanitaires étendus et urgents pendant un nombre de jours suffisants ' pour permettre d'apporter une aide humanitaire aux civils de Gaza. La formulation interroge cependant sur le nombre de jours considéré comme 'suffisant'. Une précédente version du texte vue par l'Agence France-Presse réclamait une pause initiale de cinq jours consécutifs dans les 24 heures suivant l'adoption de la résolutio

BFMTV: Hommage mondial de l'ONU à ses collaborateurs tués à GazaL' ONU a rendu un hommage mondial à ses plus de 100 collaborateurs tués à Gaza dans la guerre entre Israël et le Hamas. Les drapeaux ont été abaissés dans plusieurs villes en hommage aux employés de l'agence de l' ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) morts dans la bande de Gaza.

BFMTV: Retour du Conseil de Paris et film controversé sur la pédocriminalitéLe retour du Conseil de Paris et les joutes verbales entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Le voyage polémique d’Anne Hidalgo en Polynésie. Sortie en salle du film "Sound of Freedom" sur la pédocriminalité et son lien avec la mouvance QAnon.

LESECHOS: Guerre Israël-Hamas : Tsahal a brièvement pris le contrôle d'un hôpital symbole à GazaL'armée israélienne a envahi mercredi Shifa, le plus grand hôpital de Gaza qui abritait selon elle le QG de la branche armée du Hamas, mais sans trouver d'otages.

LE_FİGARO: Gaza : l'hôpital al-Shifa, un établissement éprouvé au cœur de la guerreLe Hamas utilise-t-il l’hôpital al-Shifa comme un bouclier humain ? L’armée israélienne, qui n’a cessé de le clamer ces dernières semaines, a fini par trancher. Tsahal a investi l’établissement pour y mener des «opérations ciblées». ↓

20MİNUTES: L'armée israélienne attaque l'hôpital Al-Shifa à GazaL'armée israélienne a attaqué l'hôpital Al-Shifa à Gaza, sommant les Gazaouis réfugiés dans le centre de soins de se rendre. Cet établissement de santé est devenu le centre des combats depuis l'entrée en guerre d'Israël après l'attaque du Hamas.

LE_FİGARO: Gaza : le Qatar réclame «une enquête internationale» sur les raids israéliens dans les hôpitauxLe parquet de Compiègne a ouvert une enquête pour «violation de sépulture ou monument initié à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation, la religion». →

