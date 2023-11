Retour du Conseil de Paris et film controversé sur la pédocriminalité

C’est le retour du Conseil de Paris… et de ses joutes verbales entre la maire de la capitale, Anne Hidalgo, et sa principale adversaire, Rachida Dati. Le voyage polémique d’Anne Hidalgo en Polynésie lui est notamment reproché. En partie officielle, en partie privée… cette virée à Tahiti offre de quoi alimenter un peu plus leur prétendue rivalité. Aujourd’hui dans le Titre à la une, je vous parle d’un film controversé sur la pédocriminalité.

« Sound of Freedom » sort en salle en France ce mercredi 15 novembre. Il a fait un carton surprise cet été aux Etats-Unis, il a surtout agité la sphère complotiste. Le film aborde les dessous d’un vaste réseau pédocriminel. Il ne diffuse pas de thèses complotistes à proprement parler, mais a été récupéré par la mouvance QAnon. Cette mouvance est convaincue qu'une cabale politique satanique et pédocriminelle contrôle secrètement le gouvernement américain et les élites. Invité du Titre à la une: Laurent Boyet, Président et fondateur de l'association "Les papillons

:

LADEPECHEDUMİDİ: Paris organise un vote sur le stationnement des SUVLa municipalité de Paris va organiser un vote sur un stationnement plus cher pour les SUV et les 4x4, a annoncé la maire Anne Hidalgo . Le vote sera ouvert à tous les Parisiens inscrits sur les listes électorales.

LEPARİSİEN_75: Une influenceuse américaine met en garde contre les catacombes de ParisUne influenceuse américaine vivant à Paris met en garde contre les dangers des catacombes de la ville dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux.

SUDOUEST: Au coeur de la marche contre l’antisémitisme à ParisPendant trois heures, 100 000 personnes, selon les estimations de la police, ont défilé à Paris, des Invalides jusqu’au Sénat. 100 000 personnes ont participé à la « grande marche civique » organisée ce dimanche. Faits marquants : la sobriété, la gravité, mais peu de jeunesls ne voulaient surtout pas défiler côte à côte.

LEPARİSİEN_75: Une équipe handifoot du Paris FC participe à la Ligue des championsPour la première fois, une équipe handifoot du Paris FC a participé à la Ligue des champions à Malaga. Les joueurs, dont 90% sont des accidentés de la vie, s'entraînent deux fois par semaine dans les installations du club.

EUROPE1: Lancement du premier train RER Nouvelle Génération à ParisLe tout premier train RER Nouvelle Génération (RER NG) a effectué lundi son premier voyage sur la ligne RER E du réseau des transports en commun d'Ile-de-France. Construit par Alstom, ce nouveau train doit remplacer tous les RER en circulation sur les lignes D et E d'ici à 2028.

LACROİX: Manifestation contre l'antisémitisme à ParisMarche contre l’antisémitisme : qu’est-ce que le collectif Golem, qui a tenté de bloquer le RN ? ➡️ Une cinquantaine de manifestants ont tenté de bloquer le cortège du Rassemblement national lors de la marche contre l’antisémitisme à Paris.

