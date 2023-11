Hommage mondial de l'ONU à ses collaborateurs tués à Gaza

Minute de silence et drapeaux en berne: l'ONU a rendu lundi un hommage mondial à ses plus de 100 collaborateurs tués à Gaza dans la guerre entre Israël et le Hamas. A Bangkok, Tokyo, Pékin, Beyrouth, Genève, New York... le drapeau bleu et blanc des Nations unies a été abaissé en hommage aux employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

Un bilan désormais de 102 morts et au moins 27 blessés, a indiqué l'agence lundi. "Ils ne seront jamais oubliés" C'est "le nombre le plus élevé de travailleurs humanitaires de l'ONU tués lors d'un conflit en si peu de temps", a déploré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un message posté sur X, anciennement Twitter. "Ils ne seront jamais oubliés", a-t-il insisté, après avoir observé au siège des Nations unies à New York une minute de silence à 9H30 heure locale, comme partout où l'organisation dispose d'une représentatio

