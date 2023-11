L'armée israélienne attaque l'hôpital Al-Shifa à Gaza

« Les mains en l’air ! » L’armée israélienne a sillonné les couloirs de l’hôpital Al-Shifa ce mercredi, sommant les Gazaouis réfugiés dans le centre de soins de se rendre, dans le cadre de ce qu’elle présente comme une « opération ciblée et de précision ». Cet établissement de santé, situé à l’ouest de la ville de Gaza, concentre à présent les combats, alors qu’Israël est entré en guerre après l’attaque sanglante du Hamas le 7 octobre dernier.

Mais pourquoi l’Etat hébreu attaque-t-il un hôpital ? Quelles sont les réactions internationales ? 20 Minutes fait le point pour vous.Que se passe-t-il mardi à l’hôpital Al-Shifa ?L’armée israélienne est entrée, ce mercredi, dans l’hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, visant ce qu’elle présente comme une base stratégique du Hamas installée dans ce site où sont réfugiés des milliers de Palestiniens fuyant la guerr

RFI: [En direct] Israël renvoie les travailleurs gazaouis à Gaza et «coupe tout contact» avec le territoireAlors qu’Israël a annoncé avoir encerclé la ville de Gaza après une semaine de combats au sol et des frappes meurtrières sur le territoire palestinien, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est attendu ce vendredi en Israël, et appelle à des « mesures concrètes » pour épargner les civils.

LACROİX: Guerre Israël-Hamas, jour 28 : Tel Aviv renvoie les travailleurs gazaouis à Gaza, 27 journalistes tuésIsraël a annoncé vendredi 3 novembre renvoyer à Gaza les travailleurs gazaouis bloqués sur son sol depuis le 7 octobre et couper tout contact avec l’enclave assiégé. Un correspondant de la télévision palestinienne a été tué dans le sud de la bande de Gaza. Au moins 27 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre.

LE_FİGARO: Conflit Israël-Hamas : l’État hébreu renvoie les travailleurs gazaouis et «coupe tout contact» avec GazaJusqu’à 4000 habitants de Gaza se trouvaient en Israël lorsque l’attaque terroriste du 7 octobre a été commise, selon des médias israéliens. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est attendu ce vendredi.

LACROİX: Guerre Israël-Hamas : l’étau se resserre autour de l’hôpital Shifa de GazaLes chars et les bombardements israéliens se sont rapprochés ces dernières heures du plus grand hôpital de la bande de Gaza , où se trouvent, outre les blessés, des milliers de déplacés. Israël accuse le Hamas d’utiliser cet établissement et d’autres comme repaires tactiques. 20 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza ne sont déjà plus fonctionnels.

RMCSPORT: Israël-Gaza: l'Algérie suspend tous ses matchs de foot en solidarité avec GazaTrois jours après avoir annoncé son intention d'accueillir les matchs de la Palestine, la fédération algérienne de football a suspendu 'jusqu'à nouvel ordre' toutes les rencontes sur le territoire, en solidarité avec le peuple palestinien.

20MİNUTES: Guerre Hamas-Israël : « Gaza est un champ de ruines, mais Gaza vivra », témoigne un habitant« 20 Minutes » a pu s’entretenir avec Ziad Medoukh, habitant de la bande de Gaza , après l’explosion dans l’hôpital survenu mardi soir

