La soumission chimique : un problème persistant

Depuis que l'affaire Joël Guerriau a éclaté, le sujet de la soumission chimique refait surface. Ce sénateur est accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso à son insu, en versant de la drogue dans son verre de champagne, lors d'une soirée à son domicile. Même si les alertes et la prévention se multiplient, les cas sont encore nombreux, et les témoignages fréquents.

Alors pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre un terme à ces agressions ? À lire aussi 'J'étais comme un zombie' : droguées à leur insu comme Sandrine Josso, elles racontent Libération de la parole bénéfique Si l'on a l'impression que les cas se multiplient, c'est aussi parce que la parole se libère, et que l'on parle plus du sujet. 'On n’a jamais réussi à éradiquer les intentions criminelles, on n’a pas fini de lutter contre le crime', schématise Leïla Chaouachi, pharmacienne et experte nationale de l’enquête soumission chimique diligentée par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament





