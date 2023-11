Scandale politique : un sénateur français accusé de droguer une députée

Entre sidération et colère. Depuis l'annonce de la garde à vue jeudi puis de la mise en examen du sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso à son insu, ses collègues de la chambre haute accusent le coup. "On est encore un peu sous le choc. On en a parlé entre nous ce week-end, ça nous semble tous encore inimaginable", avance auprès de BFMTV.com un parlementaire de la commission des Affaires étrangères dont Joël Guerriau est vice-président.

Plutôt discret dans les médias, ce sénateur siégeait depuis 2011 au sein des Indépendants qui rassemble des élus Macron-compatibles et des proches d'Édouard Philippe. Il a été suspendu d'Horizons tout comme de son groupe samedi. "On savait qu'il était en petite forme d'un point de vue privé. Sa réélection en septembre dernier a été compliquée. Bon, de là à se retrouver positif à toutes les drogues du monde... Personne ne s'en doutait", explique l'un de ses membre





