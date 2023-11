Accord de libération d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza

Un accord sur la libération d’otages israéliens détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre a été conclu à Doha entre Israël et le Hamas, représentés par les intermédiaires qatari, américain et égyptien.

Approuvé par le gouvernement israélien dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 novembre, l’accord devrait mener dès jeudi à une trêve d’au moins quatre jours et à la libération d’une cinquantaine de femmes et d’enfants israéliens en échange de 150 prisonniers palestiniens, également des femmes et des mineurs. L’interruption des combats pourrait être prolongée, en échange de nouvelles libérations. Des centaines de camions humanitaires devraient également entrer dans l’enclave depuis l’Egypte pendant cette trêve.Un accord qui satisfait le Qatar. C’est dans l’émirat du Golfe, qui accueille des représentants politiques du Hamas en exil depuis onze ans, que négociations et tractations ont eu lieu ces cinq dernières semaine





