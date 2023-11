Le sénateur Joël Guerriau mis en examen pour avoir drogué une députée

Soupçonné d’avoir drogué une députée à des fins sexuelles, le sénateur Joël Guerriau mis en examen et placé sous contrôle judiciaire . Le sénateur de Loire-Atlantique a été mis en examen ce vendredi 17 novembre pour «administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, afin de commettre un viol ou une agression sexuelle». «Libération» fait le point sur ce que l’on sait sur cette affaire.

À la députée de Loire-Atlantique Sandrine Josso (MoDem) à son insu, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire , ce vendredi 17 novembre au soir, pour «administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, afin de commettre un viol ou une agression sexuelle» et «détention et usage de substances classés comme stupéfiants», a indiqué l’avocat du sénateur . Le parlementaire avait été en garde à vue jeudi dans cette affaire, après une plainte de Sandrine Josso





Qui est Joël Guerriau, le sénateur soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu?Ce sont des accusations d'une extrême gravité qui pèsent sur Joël Guerriau. Ce jeudi, le sénateur de Loire-Atlantique, affilié au parti Horizons, est placé en garde à vue. L'homme de 66 ans est soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu en vue d'une agression sexuelle.

