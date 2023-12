Huit Français sur dix ont accès à la fibre, mais qu'en est-il des autres ?

Huit Français sur dix ont aujourd'hui accès à la fibre pour se connecter à Internet. Que prévoyez-vous pour les autres ? Jean-Noël Barrot : Les Français qui n'ont pas encore accès à la fibre peuvent se tourner vers d'autres technologies, comme le satellite ou la 4G à usage fixe lorsqu'elle est disponible. Depuis 2019, l'État subventionne, dans les zones rurales, l'acquisition des équipements nécessaires (la parabole, par exemple), l'installation et l'activation du service.

Cette aide va jusqu'à 300 euros, voire 600 euros pour les foyers les plus modestes. Elle prend la forme d'une remise immédiate sur l'achat de l'équipement au moment de l'abonnement. Quelque 142 000 foyers en ont déjà bénéficié. J'ai décidé de l'étendre à l'ensemble du territoire national, et aux 7 millions de foyers qui ne sont pas encore éligibles à la fibre. C'est une mesure forte au service de l'aménagement du territoire. Elle sera effective au début de l'année prochaine. C'est un pas de plus vers le droit au très haut débit pour tou





