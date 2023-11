Les propriétaires immobiliers français font face à une hausse de la taxe foncière

En cette fin novembre, les propriétaires immobiliers ont acquitté leur taxe foncière 2023. Et la facture s’est révélée particulièrement douloureuse. Partout sur le territoire national, les valeurs locatives cadastrales ont été revalorisées de 7,1%. Des bases cadastrales qui servent de support au calcul de l’impôt foncier, et auxquelles un taux voté en conseil municipal est appliqué.

Cette année, 15% des communes ont choisi de rehausser leur taux d’impôt foncier, selon la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Et parfois dans des proportions particulièrement spectaculaires ! C’est le cas à Paris où la taxe foncière a bondi de plus de 60%, ou encore à Meudon (Hauts-de-Seine) qui a vu grimper son taux local de 44%.Malheureusement pour les propriétaires immobiliers, les perspectives pour l’année 2024 ne sont pas bonnes… Et la première raison tient à l’inflation qui a persisté à hauteur de 4% cette année, selon la dernière estimation provisoire de l’Insee, parue en octobr





MagazineCapital » / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les 10 règles d'or mode à suivre cet hiver selon les tendances de 2023-2024Je suis rédacteur mode et voici mes pièces préférées calquées sur les tendances stars de la saison !

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Quelles sont les tendances bottes de l'automne-hiver 2023-2024 ?Vous avez le choix.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Lyon à suivre en direct, Aller de Top 14 2023-2024 (04/11/2023)Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de rugby en direct entre Racing 92 et Lyon (Top 14 2023-2024, 5e journée). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera au Paris La Défense Arena (Nanterre) sera donné le samedi 4 novembre à 21h05. Avant la rencontre, Racing 92 est classé à la 3ème place de et Lyon à la 6ème.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Prévisions pour 2023 et 2024 : « Les choses vont empirer »Prévisions pour 2023 et 2024 : « Les choses vont empirer »

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Les tendances vestes et manteaux de l'automne-hiver 2023-2024Cet automne-hiver 2023-2024 signe le retour aux fondamentaux : en matière de style, il s’agit de ces pièces au charme intemporel que l’on prend plaisir à porter au fil des saisons. Après des années où l’extravagance était de mise, on revient tout doucement à une mode davantage facile à porter, pile dans la tendance quiet luxury, qui crée en ce moment autant d’émules dans les présentations des collections que dans la rue ou sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le vestiaire outerwear, exit les manteaux matelassés, de couleur verte ou en fausse fourrure qui ont dessiné les contours des grandes tendances de l’année dernière. Selon le dernier rapport Stylight, ce seront - entre autres - les bombers en cuir, les blazers oversized ou encore les manteaux et vestes rouges qui semblent se distinguer particulièrement. Soit des pièces à l’allure minimaliste qui seront assurément de bons alliés dans notre garde-robe automnale. Les 7 grandes tendances vestes et manteaux de l’automne-hiver 2023-2024 1/ Le manteau-écharpe Sans surprise, le manteau avec écharpe intégrée rafle la première place de ce classement, avec une augmentation de plus de 218%. De Claire Rose Cliteur en passant par Amalie Moosgaard, ce modèle au charme minimaliste est devenu une véritable obsession sur Instagram, repéré sur tous les comptes des personnalités qui comptent

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

NBA : voici les 14 Français de la ligue pour cette saison 2023-2024En plus de Victor Wembanyama, 13 autres Français seront en lice lors de la saison NBA 2023-2024. Tour d’horizon.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »