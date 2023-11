La Russie lève l'interdiction d'exportation d'essence après huit semaines

Les analystes tablaient sur deux à six semaines de blocage. L'interdiction temporaire d'exportation d'essence en Russie aura finalement duré huit semaines. Vendredi, Moscou a levé cette interdiction qu'elle avait mise en place mi-septembre face à la flambée des prix à la pompe, sur fond de retour de l'inflation dans le pays.

Lire aussiMoscou suspend ses exportations de produits pétroliers pour calmer l'envolée des prix locaux « Le gouvernement a décidé de lever, à compter du 17 novembre, l'interdiction temporaire d'exporter de l'essence automobile introduite le 21 septembre dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à stabiliser la situation des prix sur le marché intérieur », a indiqué le ministère russe de l'Energie dans un communiqué sur Telegram. « Les prix de gros ont considérablement diminué » En deux mois, « les prix de gros de l'essence en Bourse ont considérablement diminué », s'est félicité le ministère pour justifier sa décisio





