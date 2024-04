Gisèle Bündchen fait une visite guidée de sa nouvelle maison

En octobre 2022, Gisele Bündchen et Tom Brady annonçaient leur divorce après treize ans de mariage. Tous deux sont parents de Benjamin (13 ans) et Vivian (11 ans) et vivent aujourd'hui non loin l'un de l'autre pour faciliter leur garde partagée. Le couple était propriétaire de plusieurs maisons dans le sud de la Floride. Mais le top a fait l’acquisition, en septembre 2023, d’une nouvelle demeure, et en fait une visite guidée en vidéo sur le site de l’édition américaine de Vogue .

«La chose la plus importante pour moi est simplement de créer un espace confortable où les enfants et les animaux peuvent se promener, et où nous pouvons ressentir ce lien avec la nature», a déclaré Gisèle Bündchen dans la vidéo. Situé à Southwest Ranches, en Floride, ce ranch de 9.1 millions de dollars (environ 8.4 millions d’euros) offre un aperçu saisissant du style de vie de Gisèle Bündche

